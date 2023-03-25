СМИ: Запад не решается конфисковать российские активы из-за угрозы доллару

В публикации отмечается, что некоторые высокопоставленные американские чиновники и их коллеги в западных странах опасаются, что из-за конфискации замороженных российских активов может произойти подрыв «веры в систему международных законов и соглашений». Так, издание ссылается на мнение министра финансов США Джанет Йеллен и других чиновников.



Кроме того, некоторые эксперты предупреждают о возникновении высоких рисков экспроприации американских и европейских активов в других странах в случае возникновения международных споров.



По данным журналистов, цена восстановления Украины после окончания конфликта может быть значительно выше суммы, которую могут выделить государства ЕС и США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что миллиарды долларов, недоступные для иностранных владельцев, накапливаются в России из-за западных санкций.





