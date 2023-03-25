СМИ: Запад не решается конфисковать российские активы из-за угрозы доллару

Запад не решается конфисковать российские активы, чтобы не «подорвать веру в доллар». Иначе иностранные государства станут меньше денег хранить в Соединенных Штатах и сократят инвестиции. Об этом сообщает газета The New York Times.

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В публикации отмечается, что некоторые высокопоставленные американские чиновники и их коллеги в западных странах опасаются, что из-за конфискации замороженных российских активов может произойти подрыв «веры в систему международных законов и соглашений». Так, издание ссылается на мнение министра финансов США Джанет Йеллен и других чиновников.

Кроме того, некоторые эксперты предупреждают о возникновении высоких рисков экспроприации американских и европейских активов в других странах в случае возникновения международных споров.

По данным журналистов, цена восстановления Украины после окончания конфликта может быть значительно выше суммы, которую могут выделить государства ЕС и США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что миллиарды долларов, недоступные для иностранных владельцев, накапливаются в России из-за западных санкций.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКонфискацияДолларСША

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