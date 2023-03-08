СМИ: Сделки России и Индии с нефтью оказались угрозой для доллара
Нефтяные сделки между Россией и Индией подрывают многолетнее господство доллара в международной торговле сырьем. Об этом пишет Reuters.
Индия стала основным рынком сбыта нефти для РФ после отказа Европы от поставок российского сырья морским путем. Большинство сделок между Москвой и Нью-Дели заключается в том числе в дирхамах и рублях. Отмечается, что платежи в индийской валюте могут осложнить западные санкции в отношении проводившего часть недолларовых платежей за нефть «МТС-банка».
При этом источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли отметил, что Индия и Россия продолжат заключать нефтяные сделки другими способами и смогут найти другие банки для проведения платежей.
«Правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы», — отметил собеседник агентства.
Между тем в российском Минфине сообщили, что нефтегазовые доходы страны в январе-феврале составили 947 млрд рублей, пишет RT. Этот показатель на 46% ниже, чем в первые два месяца прошлого года.
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