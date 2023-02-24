СМИ: В России у иностранцев застряли миллиарды долларов

Миллиарды долларов, недоступные для иностранных владельцев, накапливаются в России из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Клишас допустил зеркальный ответ на конфискацию российских активов за рубежом

Агентство отмечает, что инвесторы не могут вывести из РФ дивиденды по акциям, проценты по облигациям и другие активы, с которыми иностранцы не продали до 24 февраля 2022 года.

Юридически средства принадлежат крупным инвестиционным компаниям — в том числе JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. Однако владельцы активов в частных разговорах отмечают, что деньги вряд ли удастся вернуть.

Так, в GAM Investment Management решили, что о недоступных активах «следует забыть». В свою очередь, Morgan Lewis & Bockius ищет юридические пути для возврата хотя бы части денег.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ДеньгиРоссия
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