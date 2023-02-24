СМИ: В России у иностранцев застряли миллиарды долларов
Миллиарды долларов, недоступные для иностранных владельцев, накапливаются в России из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что инвесторы не могут вывести из РФ дивиденды по акциям, проценты по облигациям и другие активы, с которыми иностранцы не продали до 24 февраля 2022 года.
Юридически средства принадлежат крупным инвестиционным компаниям — в том числе JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. Однако владельцы активов в частных разговорах отмечают, что деньги вряд ли удастся вернуть.
Так, в GAM Investment Management решили, что о недоступных активах «следует забыть». В свою очередь, Morgan Lewis & Bockius ищет юридические пути для возврата хотя бы части денег.
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