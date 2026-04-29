«Крупные сети в период 2022-2024 годов получили большие магазины, которые освободились от международных ретейлеров, и в основном успешно их освоили. Таким образом, получив расширенный по сравнению с предыдущим периодом формат, где-то и в два-три раза. Понятно, что теперь, когда они освоили эти площади, пришло время оптимизации старых магазинов, и на фоне больших форматов появляется средний — около 500 кв. м., где сочетаются функции магазина, демонстрационного зала, склада, пункта выдачи, сервисные функции и т.д. То есть речь идет о формате, которого торговые центры так долго ждут от традиционных маркетплейсов. Но появляется он теперь пока от обычных «каменных» сетей», - объяснил он.

По его словам, не всегда в таком случае речь идет о кризисе торговой сети.

«Отметим, что в «уменьшенных» форматах невозможно активным образом продавать большой ассортимент, поэтому для представления на площадях компактных магазинов они будут сильно урезаны до наиболее ходовых позиций. Это повлечет за собой прямую конкуренцию с онлайн-сектором, что вряд ли целесообразно. Такой формат нуждается в углублённом тестировании. Некоторые представители рынка недвижимости говорят о том, что сети вынуждены развивать подобные компактные форматы (я бы назвал их «Точками присутствия») из-за крайней ограниченности предложения площадей (в качественных торговых центрах). Для целого ряда ТЦ это так и есть. Тогда о каком кризисе традиционного ретейла мы вообще говорим?» - задался вопросом эксперт.

Войцеховский подчеркнул, что некоторые представители традиционного ретейла просто не уделяли должного внимания «офлайну» в погоне за интернет-продажами.

«Что касается некоторых сетей, которые объявляют о закрытии 150, а то и 300 магазинов в 2026 году, то это не по причине уж такой большой дороговизны арендных площадей или якобы сильного снижения посещаемости ТЦ, но из-за того, что, уйдя в развитие онлайн-каналов, такие сети не уделяли должного внимания офлайн-сегменту. Они не модернизировали концепцию долгие годы, в результате не выдержали конкуренции с собственными и чужими интернет-магазинами, а также с теми «каменными» сетями, которые реально развивали свой бизнес», - пояснил собеседник НСН.

Бренды стали чаще отказываться от площадей в торговых центрах, а некоторые магазины решили уменьшить свою площадь ради экономии, торговые центры идут на это, так как найти новых арендаторов не так просто, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

