Зеленский объявил о реформе армии Украины

Реформа армии Украины стартует в июне. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, ключевые направления реформы уже определены, согласовать все ключевые детали военное командование и правительство намерены в мае.

«В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины», - указал украинский лидер.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооружённые силы РФ ведут наступление практически по всей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:РеформаВладимир ЗеленскийВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры