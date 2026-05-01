Зеленский объявил о реформе армии Украины
Реформа армии Украины стартует в июне. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, ключевые направления реформы уже определены, согласовать все ключевые детали военное командование и правительство намерены в мае.
«В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины», - указал украинский лидер.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооружённые силы РФ ведут наступление практически по всей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
