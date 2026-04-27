СМИ: «Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Информацию подтвердила директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева. По ее словам, сеть пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик и учитывает изменения потребительского поведения. В 2025 году компания прекратила работу 93 магазинов, снизив за год их количество на 10%. «Л'Этуаль» не смог получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel. Это привело к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах.

Сокращение количества магазинов наблюдается и у других игроков бьюти-ритейла. Сеть «Подружка» в 2025 году закрыла 25 точек, а «Рив Гош» сократила около 10% магазинов. Также приостановила активное развитие сеть «Иль де Ботэ».

Оптимизация связана с изменением формата торговли и перераспределением спроса в пользу онлайн-каналов. Сегодня бьюти-сегмент в России остается относительно устойчивым, однако компании вынуждены закрывать менее эффективные точки.

Wildberries расширит ассортимент продаж за счет «Рив Гош», а парфюмерный бизнес сможет доставлять свою продукцию по всей России за счет сети доставки маркетплейса, поэтому сделка принесет успех всем, рассказала ранее председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.

