Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом

По данным полиции, трагедия произошла 57 км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Здесь водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате французская иномарка столкнулась с Toyota, затем отлетела в грузовик MAN, а потом - в Opel.

В итоге машина Renault воспламенилась.

«В автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними», - указали автоинспекторы.

Ранее в результате ДТП погиб брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат Хабиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

