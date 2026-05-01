Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом
Четверо детей погибли в результате массового ДТП под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, трагедия произошла 57 км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Здесь водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате французская иномарка столкнулась с Toyota, затем отлетела в грузовик MAN, а потом - в Opel.
В итоге машина Renault воспламенилась.
«В автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними», - указали автоинспекторы.
Ранее в результате ДТП погиб брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат Хабиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
