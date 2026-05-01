Украинский дрон уничтожил телевышку в Курской области
Вышка цифрового телерадиовещания была уничтожена в Рыльском районе Курской области в результате удара украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
В своём канале в «Максе» он сообщил, что без телевещания остался весь Рыльский район, а также часть населённых пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов.
«Объект полностью выведен из строя... Энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка», - написал глава области.
Ранее Хинштейн заявил, что в результате украинской атаки без электричества и частичного отопления остались порядка 28 тысяч жителей Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
