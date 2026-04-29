Бренды стали чаще отказываться от площадей в торговых центрах, а некоторые магазины решили уменьшить свою площадь ради экономии, торговые центры идут на это, так как найти новых арендаторов не так просто, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Крупные ретейлеры непродовольственного сегмента всё чаще задумываются о сокращении торговых площадей. Они разрабатывают новые форматы магазинов — меньшие по размеру и с более понятным для потребителя ассортиментом, пишут «Известия». Такие планы есть у Lime, Melon Fashion Group (включает Love Republic, Zarina, Sela и другие), а также у «Детского мира» и «М.Видео». Шакиров рассказал, что в этом случае делают ТЦ.