Пустое место: Торговые центры согласились на мини-формат магазинов
В 2026 году 600 магазинов планируют закрытие или переформатирование в торговых центрах, заявил НСН Булат Шакиров.
Бренды стали чаще отказываться от площадей в торговых центрах, а некоторые магазины решили уменьшить свою площадь ради экономии, торговые центры идут на это, так как найти новых арендаторов не так просто, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Крупные ретейлеры непродовольственного сегмента всё чаще задумываются о сокращении торговых площадей. Они разрабатывают новые форматы магазинов — меньшие по размеру и с более понятным для потребителя ассортиментом, пишут «Известия». Такие планы есть у Lime, Melon Fashion Group (включает Love Republic, Zarina, Sela и другие), а также у «Детского мира» и «М.Видео». Шакиров рассказал, что в этом случае делают ТЦ.
«Мы такой тренд наблюдаем с начала года, уже порядка 600 магазинов планируют закрытие или переформатирование. Это затронуло фэшн-бренды в первую очередь, об этом объявила Gloria Jeans, например. Недавно в «Лэтуаль» тоже объявили о закрытии 150 магазинов. Закрываются неприбыльные магазины, идет пересмотр по эффективности и площадям магазинов. Некоторые просто съезжают, оставляя пустые помещения, часть ищет магазины меньше по площади. Также иногда возможен вариант использования тех же самых помещений, но с уменьшением площадей», - рассказал он.
По его словам, найти новых арендаторов торговым центрам пока сложно, приходится экспериментировать, но терять при этом доход.
«Покупателя сложно чем-то напугать, во время ковида у нас вообще торговые центры были закрыты. Поэтому это больше сделано для экономии, конечно. Потребители уже и так перешли в онлайн, а торговые центры стали больше центрами досуга. Конечно, влияет развитие маркетплейсов и увеличение налоговой нагрузки на бизнес. У нас сегодня весь бизнес находится под большим давлением. Общепиту предложили освобождение от налогов, но пока угрозы закрытия остаются. Торговым центрам крайне сложно найти новых арендаторов. У меня буквально недавно была встреча с представителями районных центров, один в Москве, другой в Краснодаре. Везде есть сложности с поиском арендаторов. Ищем варианты, кто-то открывает центры настольного тенниса, другие виды спорта. Но пока рано говорить о том, что это приносит доходы», - отметил собеседник НСН.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что торговые центры заинтересованы в возвращении западных брендов, поэтому готовы перестроиться для создания новых площадей, а также не будут предлагать «нереальные условия».
Горячие новости
- Пустое место: Торговые центры согласились на мини-формат магазинов
