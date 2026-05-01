Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Киеве

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Мрии. Здесь неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.

«Полиция Киева ориентирована на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция», - говорится в сообщении.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее в Голосеевском районе Киева в результате стрельбы, которую открыл вооруженный мужчина, погибли не менее шести человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
