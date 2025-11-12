Осенью стоимость кредитов снизилась на 5 процентных пунктов, рефинансирование будет особенно актуально тем, кто взял кредит в начале года и платит по пиковой весенней ставке. Об этом НСН рассказал заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

С начала осени российские заемщики стали активнее запрашивать у банков пересмотр условий по кредитам, пишет РБК. До бума рефинансирования далеко, но уже сейчас для некоторых клиентов эта опция может быть выгодна. По оценкам «Банки.ру», в осенние месяцы число заявок на рефинансирование потребкредитов выросло вдвое по сравнению с августом. Шикин рассказал, с чем связан рост спроса на рефинансирование.