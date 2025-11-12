Сойти с пика: Кому выгодно подать на рефинансирование кредитов

Ключевое условие для одобрения рефинансирования - отсутствие просроченных платежей, напомнил НСН Владимир Шикин.

Осенью стоимость кредитов снизилась на 5 процентных пунктов, рефинансирование будет особенно актуально тем, кто взял кредит в начале года и платит по пиковой весенней ставке. Об этом НСН рассказал заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

С начала осени российские заемщики стали активнее запрашивать у банков пересмотр условий по кредитам, пишет РБК. До бума рефинансирования далеко, но уже сейчас для некоторых клиентов эта опция может быть выгодна. По оценкам «Банки.ру», в осенние месяцы число заявок на рефинансирование потребкредитов выросло вдвое по сравнению с августом. Шикин рассказал, с чем связан рост спроса на рефинансирование.

«Рефинансирование – это получение нового кредита на погашение старого и способ снизить долговую нагрузку, в том числе, за счет снижения ставки. То есть, человек, который получил кредит в начале года, может сейчас получить кредит на рефинансирование старого кредита по ставкам меньше. Пиковые значения стоимости кредитов были где-то весной и доходили до 30%. Снижение ключевой ставки плавно трансформируется в конечную стоимость кредита для клиентов. С пиковых значений произошло снижение где-то на 5 п.п. Те, кто получали кредиты по ставкам на пике, в случае добросовестного исполнения обязательств могут рассчитывать на рефинансирование. Но важно, чтобы в их кредитной истории не было никаких нарушений», - рассказал собеседник НСН.

При этом Шикин отметил, что универсального совета всем запрашивать рефинансирование нет, нужно высчитывать выгоду индивидуально для каждого случая.

«Для каждого человека, для каждого кредита надо считать экономику, сколько человек выиграет. Дело в том, что практически все кредиты у нас выдаются по аннуитетному платежу, но списывается основной долг нарастающим итогом. То есть на первых этапах обслуживания кредита большая часть платежа уходит на оплату процентов. А доля оплаты тела кредита увеличивается по мере снижения срока. Практика показывает, что дорогие кредиты, конечно, обслуживаются хуже, чем кредиты более дешевые. Поэтому улучшение условий кредитования для гражданина — это больше шансов на то, что он будет обслуживать этот кредит добросовестно», - подытожил он.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев заявил НСН, что политика Центробанка сегодня направлена на сдерживание роста долговой нагрузки граждан, поэтому к заемщику сегодня предъявляются повышенные требования.

ФОТО: ТАСС / Валерий Матыцин
