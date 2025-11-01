Почти 1,3 млн россиян подали заявления о самозапрете на кредиты в октябре

Всего за восемь месяцев было подано 17,01 млн таких заявлений, при этом от самозапрета решили отказаться 1,2 млн россиян. По состоянию на 1 ноября 2025 года самозапрет на кредиты установлен у 15 млн соотечественников.

При этом 91% заявок (15,49 млн) пришелся на вариант полного самозапрета, отметили аналитики.

Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй напомнил, что самозапрет на кредиты защищает не только от необдуманных трат или импульсных покупок в кредит, но и от мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

