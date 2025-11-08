МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты
МВД предупредило о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники похищают персональные данные граждан под предлогом оформления виртуальной кредитной карты.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, аферисты привлекают потенциальных жертв заманчивым предложением — оформлением кредитной карты с высоким лимитом, при этом гарантируя одобрение заявки практически любому клиенту, включая пенсионеров и людей с испорченной кредитной историей.
Для получения кредита мошенники просят зарегистрироваться на подозрительном сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию. Получив необходимую информацию, злоумышленники используют её для противоправных действий, в первую очередь — для хищения денежных средств.
В МВД призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на обещания автоматического одобрения кредита без проверки кредитоспособности. Ведомство настоятельно рекомендует ни при каких обстоятельствах не переводить предоплату за оформление кредита и не вводить свои персональные данные на сомнительных интернет‑ресурсах.
Ранее ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств со взломом аккаунтов в мессенджерах, когда мошенники пытаются вывести средства через криптовалюты, напоминает «Радиоточка НСН».
