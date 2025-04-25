«Эта статистика сразу вызвала у меня сомнение. Я бы сейчас уже не хотел стать селлером на маркетплейсе. На самом деле, стать селлером сейчас не составляет труда: у всех есть смартфон, компьютер, зарегистрироваться тоже легко. Вопрос в том, чтобы найти товар, который будет действительно востребован, то есть свою нишу, но это уже зависит от компетентности самого продавца. Можно сказать, что практически все ниши на маркетплейсах сейчас имеют большую конкурентность. И сейчас уже не так легко, как лет пять-шесть назад. Нужно иметь определенные знания, предпринимательский опыт. Тем более сейчас комиссия за реализацию товара с логистикой доходит до 50%. Соответственно, нужно найти такой товар, который будет действительно с высокой маржинальностью и хорошей рентабельностью», - рассказал он.

По словам Кременскова, сейчас многие продавцы на онлайн-площадках «пиарят» свой бренд, а полноценный бизнес ведут на собственном сайте или даже оффлайн.

«Большинство действующих сейчас на маркетплейсах продавцов уже начинают развивать многоканальность. Они выходят и на другие маркетплейсы, продаются уже на трех-четырех, и более того, многие продавцы начинают параллельно открывать какие-то собственные интернет-магазины. Некоторые развивают на маркетплейсе бренд, рекламируют его, работая в ноль или даже в убыток, и уже успешно продают его вне этой площадки», - отметил он.