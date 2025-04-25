Россиянам назвали три перспективные ниши для развития онлайн-бизнеса
Сегодня комиссия за реализацию товара на маркетплейсах для продавцов доходит до 50%, а зайти в этот бизнес уже не так легко, как пять-шесть лет назад, нужно иметь компетенцию, заявил НСН Алексей Кременсков.
Сегодня практически все ниши продаж на маркетплейсах уже заняты, конкуренция очень высокая, однако если человек хочет начать бизнес, то актуальнее всего продавать товары для ремонта и строительства. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
75% россиян хотели бы стать продавцами маркетплейсов, а 27% наших граждан серьёзно рассматривают такую возможность, следует из результатов опроса, который провел сервис RWB. Кременсков отметил, что сейчас зайти на онлайн-площадки с выгодным товаром, обладающим высокой маржинальностью, уже очень сложно.
«Эта статистика сразу вызвала у меня сомнение. Я бы сейчас уже не хотел стать селлером на маркетплейсе. На самом деле, стать селлером сейчас не составляет труда: у всех есть смартфон, компьютер, зарегистрироваться тоже легко. Вопрос в том, чтобы найти товар, который будет действительно востребован, то есть свою нишу, но это уже зависит от компетентности самого продавца. Можно сказать, что практически все ниши на маркетплейсах сейчас имеют большую конкурентность. И сейчас уже не так легко, как лет пять-шесть назад. Нужно иметь определенные знания, предпринимательский опыт. Тем более сейчас комиссия за реализацию товара с логистикой доходит до 50%. Соответственно, нужно найти такой товар, который будет действительно с высокой маржинальностью и хорошей рентабельностью», - рассказал он.
По словам Кременскова, сейчас многие продавцы на онлайн-площадках «пиарят» свой бренд, а полноценный бизнес ведут на собственном сайте или даже оффлайн.
«Большинство действующих сейчас на маркетплейсах продавцов уже начинают развивать многоканальность. Они выходят и на другие маркетплейсы, продаются уже на трех-четырех, и более того, многие продавцы начинают параллельно открывать какие-то собственные интернет-магазины. Некоторые развивают на маркетплейсе бренд, рекламируют его, работая в ноль или даже в убыток, и уже успешно продают его вне этой площадки», - отметил он.
При этом Кременсков посоветовал тем, кто хочет начать бизнес, развиваться в сфере строительства и товаров для ремонта.
«Я бы рекомендовал тем, кто хочет стать продавцами, искать какого-то нового производителя уникального товара, либо самому становиться производителем. Я считаю, что сейчас наиболее популярные категории для развития - это строительство, ремонт, мебель. Они наиболее "теплые". Потому что если походить по оффлайн-магазинам, скажем, мебельным, можно найти много интересного, чего не представлено на маркетплейсах», - уточнил собеседник НСН.
Ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в разговоре с НСН заявил, что несетевые магазины начали закрываться из-за низких цен на товары на маркетплейсах, где усиливается монополизация.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: России необходимо сохранять бдительность несмотря на переговоры
- Коллективу «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма от Мосгордумы
- ИИ «оживил» архивные фото встречи советских и американских солдат на Эльбе
- У московской молодежи вырос интерес к газете Metro
- Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа
- В московском метро перестали ходить поезда от станции «Спартак» до «Баррикадной»
- Алла Пугачева представила третью песню о войне
- Россиянам назвали наиболее полезные крупы
- МИД РФ: Можно полагать, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины
- Совбез ООН проведет 29 апреля заседание по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru