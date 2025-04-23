«Полагаю, что аптеки дорожат своими лицензиями и с большей ответственностью выбирают проверенных и надежных поставщиков. Более того, получая любой товар (не только лекарственные средства), аптеки тщательно проверяют сопроводительную документацию, обеспечивая максимальную безопасность своего товара. На маркетплейсах же можно продавать что угодно без документов, их мало беспокоит собственная репутация. Происхождение крема, который продается на маркетплейсах, весьма сомнительно, в этом нужно разобраться Роспотребнадзору и правоохранительным органам. Предполагаю, что кремы, в которых нашли бензол, — это контрафакт, фальсификат, поскольку в них содержится то, чего быть не должно. Перед нами очередной пример, как маркетплейсы допускают опасную продукцию. Возникает вопрос, почему они не предпринимают меры, не проверяют все документы, чтобы минимизировать ее количество. Хотя, насколько я знаю, сейчас маркетплейсы на площадке Минпромторга активно взаимодействуют с органами, которые ведут соответствующие системы. Да и законодательно сейчас маркетплейсы обязаны следить за тем, чтобы продавцы соблюдали все требования законодательства», — высказал свое мнение Койтов.

Собеседник НСН добавил, что риск нарваться на подделку на маркетплейсах есть почти во всех категориях товаров.

«Таких категорий очень много. Это и одежда, и обувь, и спортивное питание, которое дешевле продается на маркетплейсах, и парфюмерия явно сомнительного происхождения, и косметические средства, и многое другое из того, что пользуется у потребителей популярностью. Отмечу, что маркетплейсы просят пересмотреть положение о штрафах за нарушение продавцами законодательства (они доходят до 2 млн рублей), подсчитали, что это принесет им убытки в размере 285 млрд рублей. Маркетплейсы против любых санкций, которые будут заставлять их более ответственно подходить к контролю продавцов», — подытожил он.

В свою очередь президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков отметил, что при получении жалоб на товары маркетплейс должен принять меры в отношении недобросовестных продавцов.

«Если эта косметика относится к тем категориям, по которым необходимо предоставлять документы, то маркетплейс в случае получения жалоб на товары должен отреагировать и принять меры, продавцы же в свою очередь должны предъявить эти документы продавцу. Вместе с тем продукция, на которую должны обязательно предоставляться сертификаты, не может продаваться на маркетплейсах, нет технической возможности сделать это», — подытожил он.

Представители Wildberries уже сообщили НСН по поводу ядовитого крема, что провели внутреннюю проверку и по её результатам заблокировали карточки данного товара.

«Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки. Согласно им, продавцы должны отражать полную информацию о потребительских свойствах товара в его карточке и предоставлять необходимые в зависимости от категории товара документы, доказывающие соответствие их продукции обязательным требованиям. Поэтому для ряда категорий при создании карточки товара обязательно приложить соответствующую документацию», - говорится в заявлении маркетплейса.

Была ли приложена соответствующая документация в случае с кремом La Roche-Posay и почему она не была проверена заранее, не уточняется.

Ранее директор Союза электронной торговли Георгий Багирян заявил НСН, что в 2024 году было выявлено 6 миллионов подделок на маркетплейсах.

