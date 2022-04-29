Россиянам грозит дефицит колбас из-за нехватки оболочек для продукции

Из-за этого существует риск сокращения ассортимента колбасных изделий. Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов вводится ЕС с 10 июля.

Как сообщил руководитель полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков, из-за ограничений российские мясоперерабатывающие заводы в ближайшее время столкнутся с нехваткой оболочек для различных видов колбас. При этом отечественное производство не сможет в полной мере удовлетворить спрос. Это приведет к существенному сокращению ассортимента колбас и сосисок в магазинах страны.

Ранее стало известно о ряде продуктов, употребление которых может повысить риск развития рака. Это канцерогены: колбаса, все колбасные изделия, сосиски, сардельки, ветчина.

