Россиянам грозит дефицит колбас из-за нехватки оболочек для продукции

Производители колбас и сосисок в России могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного запрета Евросоюза на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства данной продукции, сообщает РБК.

Стало известно, почему колбаса может быть вреднее сигарет

Из-за этого существует риск сокращения ассортимента колбасных изделий. Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов вводится ЕС с 10 июля.

Как сообщил руководитель полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков, из-за ограничений российские мясоперерабатывающие заводы в ближайшее время столкнутся с нехваткой оболочек для различных видов колбас. При этом отечественное производство не сможет в полной мере удовлетворить спрос. Это приведет к существенному сокращению ассортимента колбас и сосисок в магазинах страны.

Ранее стало известно о ряде продуктов, употребление которых может повысить риск развития рака. Это канцерогены: колбаса, все колбасные изделия, сосиски, сардельки, ветчина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвропаКолбаса
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