Доктор Мясников назвал продукты, повышающие риск рака
Стало известно о ряде продуктов, употребление которых может повысить риск развития рака, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на российского врача и телеведущего Александра Мясникова.
По его словам, речь идет о продуктах, включенных в список Всемирной организации здравоохранения. Это канцерогены: колбаса, все колбасные изделия, сосиски, сардельки, ветчина. Также в списке находится и соль.
Также рак могут спровоцировать высококалорийные продукты с животными жирами и трансжирами, это все «белые» продукты: белый рис, белые макароны, белый хлеб, а также выпечка. Врач рекомендует каждый день есть полкилограмма овощей и полкилограмма фруктов.
Ранее Мясников предостерёг от ежедневного употребления горячих супов. Он провёл аналогию по их воздействию на организм с тёплой водой, которую, например, в Японии пьют перед трапезой, чтобы активизировать выделение желудочного сока.
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