Доктор Мясников назвал продукты, повышающие риск рака

По его словам, речь идет о продуктах, включенных в список Всемирной организации здравоохранения. Это канцерогены: колбаса, все колбасные изделия, сосиски, сардельки, ветчина. Также в списке находится и соль.

Также рак могут спровоцировать высококалорийные продукты с животными жирами и трансжирами, это все «белые» продукты: белый рис, белые макароны, белый хлеб, а также выпечка. Врач рекомендует каждый день есть полкилограмма овощей и полкилограмма фруктов.

Ранее Мясников предостерёг от ежедневного употребления горячих супов. Он провёл аналогию по их воздействию на организм с тёплой водой, которую, например, в Японии пьют перед трапезой, чтобы активизировать выделение желудочного сока.

