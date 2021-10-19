Доктор Мясников назвал продукты, повышающие риск рака

Стало известно о ряде продуктов, употребление которых может повысить риск развития рака, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на российского врача и телеведущего Александра Мясникова.

Доктор Мясников предупредил об опасности позеленевшего картофеля

По его словам, речь идет о продуктах, включенных в список Всемирной организации здравоохранения. Это канцерогены: колбаса, все колбасные изделия, сосиски, сардельки, ветчина. Также в списке находится и соль.

Также рак могут спровоцировать высококалорийные продукты с животными жирами и трансжирами, это все «белые» продукты: белый рис, белые макароны, белый хлеб, а также выпечка. Врач рекомендует каждый день есть полкилограмма овощей и полкилограмма фруктов.

Ранее Мясников предостерёг от ежедневного употребления горячих супов. Он провёл аналогию по их воздействию на организм с тёплой водой, которую, например, в Японии пьют перед трапезой, чтобы активизировать выделение желудочного сока.

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ФОТО: pixabay.com
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