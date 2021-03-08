Стало известно, почему колбаса может быть вреднее сигарет
50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного онколога «СМ-Клиника» Александра Серяков.
По его словам, длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и другими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода. Серяков напомнил, что при копчении колбасы выделяется дым, который содержит множество вредных веществ.
«Переработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы», - сообщил эксперт. По его данным, ежедневное употребление 50 граммов таких продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18 процентов.
Снизить риск инсульта поможет соблюдение универсальных правил, пишет Express со ссылкой на гарвардских экспертов.
Они рекомендуют снизить употребление соли, меньше есть колбас, чипсов, копченостей из мяса и рыбы.
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