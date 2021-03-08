Стало известно, почему колбаса может быть вреднее сигарет

50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного онколога «СМ-Клиника» Александра Серяков.

По его словам, длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и другими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода. Серяков напомнил, что при копчении колбасы выделяется дым, который содержит множество вредных веществ.