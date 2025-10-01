В России самозапрет на кредиты установили порядка 14 млн граждан
Самозапрет на кредиты, по данным на 1 октября, по данным на 1 октября, установили порядка 14 млн россиян. Об этом со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ) сообщает RT.
Уточняется, что с момента запуска сервиса в апреле 2025 года на установку самозапрета на кредиты было направлено 15,7 млн заявлений.
«При этом также было подано 1,1 млн заявлений на его снятие», - говорится в сообщении.
Ранее Совкомбанк предупредил о мошеннической схеме с якобы неправильно установленным самозапретом на кредиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru