Россиянам рассказали о схемах обмана при вложениях в криптовалюту

По его словам, первая схема - это фишинг, то есть копирование интерфейсов известных площадок и приложений для выманивания приватных ключей и доступа к кошелькам. Эксперт пояснил, что «любые попытки вывести переписку или оплату за пределы площадки — сигнал опасности».

Также злоумышленники используют схему с P2P-платформами. В ней участвуют добросовестные трейдеры, которые переводят полученную от жертв криптовалюту мошеннику, оставляя человека без средств и без товара.

В третьем случае аферисты задействуют схему Exit Scam (или Rug Pull). Они создают токены и привлекают инвесторов, а после продажи большей части выпуска исчезают с полученными деньгами, либо выпускают не имеющие какой-либо ценности активы с похожим тикером.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах с 2026 ввести в РФ штрафы за платежи в криптовалютах, пишут «Известия».

