В Совете такси анонсировали расширение списка машин Минпромторга
Опубликованный Минпромторгом РФ список машин, которые смогут использоваться в качестве такси после вступления в силу закона о локализации, является предварительным. Об этом NEWS.ru заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Как пишет RT, в первичный перечень ведомства были внесены более 20 моделей от шести российских брендов, в том числе Lada и УАЗ.
По словам Зариповой, в список пока не попали компании, «которые работают по специальным инвестиционным контрактам».
«Перечень... в него будут ещё добавляться автомобили... Поэтому пока не опубликован окончательный список Минпромторга, волнений на рынке такси не будет», — заключила эксперт.
Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что автомобили, на которых Минпромторг предложил работать таксистам, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров.
