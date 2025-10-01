В Совете такси анонсировали расширение списка машин Минпромторга

Как пишет RT, в первичный перечень ведомства были внесены более 20 моделей от шести российских брендов, в том числе Lada и УАЗ.

По словам Зариповой, в список пока не попали компании, «которые работают по специальным инвестиционным контрактам».

«Перечень... в него будут ещё добавляться автомобили... Поэтому пока не опубликован окончательный список Минпромторга, волнений на рынке такси не будет», — заключила эксперт.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что автомобили, на которых Минпромторг предложил работать таксистам, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров.

