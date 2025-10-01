«Я думаю, что на самом деле бурлаками являются и банкиры, и предприниматели. Банкиры сегодня тащат экономику, кредитуя ее, несмотря на непростые условия. Самым главным бурлаком в таком случае является народ. Но в целом сравнение с бурлаками я считаю неправильным. Скорее, у нас сегодня другая история, другой исторический момент и параллель, когда князь Владимир осваивает новые территории. Время, конечно, непростое. Мы возвращаем сейчас свои территории, которые называются условно «новыми». Во главе у нас князь Владимир, а банкиры, предприниматели – это его войска, но самое главное – народ», - рассказал он.

Понижение ключевой ставки даже до 16% не окажет влияния на экономику, так как кредиты для бизнеса не станут дешевле, а выгоднее всего останется держать деньги на вкладах, а не инвестировать их, рассказал финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев в пресс-центре НСН.

