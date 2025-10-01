Кто кого тащит: В Госдуме ответили Дерипаске на сравнение предпринимателей с бурлаками

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил НСН, что предприниматели и банкиры сегодня находятся в одинаково «непростом положении».

Неверно сравнивать экономическую ситуацию в России с картиной Ильи Репина «Бурлаки на Волге», заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Русский предприниматель похож на бурлака на Волге. Такое сравнение предложил предприниматель Олег Дерипаска. Он опубликовал в своем Telegram-канале картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге». «Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — пояснил Дерипаска. Судно на картине, по его мнению — это «непотопляемая ладья нашей банковской системы». Аксаков призвал иначе смотреть на положение вещей.

«Я думаю, что на самом деле бурлаками являются и банкиры, и предприниматели. Банкиры сегодня тащат экономику, кредитуя ее, несмотря на непростые условия. Самым главным бурлаком в таком случае является народ. Но в целом сравнение с бурлаками я считаю неправильным. Скорее, у нас сегодня другая история, другой исторический момент и параллель, когда князь Владимир осваивает новые территории. Время, конечно, непростое. Мы возвращаем сейчас свои территории, которые называются условно «новыми». Во главе у нас князь Владимир, а банкиры, предприниматели – это его войска, но самое главное – народ», - рассказал он.

Понижение ключевой ставки даже до 16% не окажет влияния на экономику, так как кредиты для бизнеса не станут дешевле, а выгоднее всего останется держать деньги на вкладах, а не инвестировать их, рассказал финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев в пресс-центре НСН.

