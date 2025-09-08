Цифровой рубль – это валюта серверов ЦБ, граждане в перспективе смогут напрямую положить деньги без комиссии или взять кредит без процента, что в будущем может привести к исчезновению банков, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков, говорится в материале Высшей школы экономики. Аналитики объясняют это тем, что россияне будут отдавать предпочтение новой форме денег из-за безопасности и бесплатных переводов. Эксперты считают, что отток средств с вкладов может составить до 20% от их нынешнего уровня, что повлияет на ликвидность банков, пишут «Известия». Корнеев уверен, что в будущем банки могут стать не нужны.