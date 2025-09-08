Кредит без процентов: Цифровой рубль угрожает банкам

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил НСН, что у цифрового рубля предоставит технологическая возможность брать беспроцентный кредит напрямую у ЦБ.

Цифровой рубль – это валюта серверов ЦБ, граждане в перспективе смогут напрямую положить деньги без комиссии или взять кредит без процента, что в будущем может привести к исчезновению банков, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков, говорится в материале Высшей школы экономики. Аналитики объясняют это тем, что россияне будут отдавать предпочтение новой форме денег из-за безопасности и бесплатных переводов. Эксперты считают, что отток средств с вкладов может составить до 20% от их нынешнего уровня, что повлияет на ликвидность банков, пишут «Известия». Корнеев уверен, что в будущем банки могут стать не нужны.

«Скорее, это может быть связано с возможностью получить беспроцентный кредит в цифровом рубле напрямую от ЦБ. Это связано с технологическими особенностями инструмента, официально никто об этом еще не заявлял. Привлечь россиян обратно в банки можно только путем изменения условий. Цифровой рубль – это валюта серверов ЦБ. Люди могут напрямую положить деньги в ЦБ, комиссии могут быть снижены до нуля. Поэтому банки могут на этом фоне снижать комиссию, но они ограничены своей рентабельностью. В будущем существование цифрового рубля может привести к тому, что существование коммерческих и государственных банков потеряет всякий смысл», - предупредил он.

Ранее в Центробанке РФ указали, что перенос массового ввода цифрового рубля на 2026 года позволит банкам и торговым компаниям настроить свои системы для работы с данным видом национальной валюты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

