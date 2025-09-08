Кредит без процентов: Цифровой рубль угрожает банкам
Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил НСН, что у цифрового рубля предоставит технологическая возможность брать беспроцентный кредит напрямую у ЦБ.
Цифровой рубль – это валюта серверов ЦБ, граждане в перспективе смогут напрямую положить деньги без комиссии или взять кредит без процента, что в будущем может привести к исчезновению банков, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков, говорится в материале Высшей школы экономики. Аналитики объясняют это тем, что россияне будут отдавать предпочтение новой форме денег из-за безопасности и бесплатных переводов. Эксперты считают, что отток средств с вкладов может составить до 20% от их нынешнего уровня, что повлияет на ликвидность банков, пишут «Известия». Корнеев уверен, что в будущем банки могут стать не нужны.
«Скорее, это может быть связано с возможностью получить беспроцентный кредит в цифровом рубле напрямую от ЦБ. Это связано с технологическими особенностями инструмента, официально никто об этом еще не заявлял. Привлечь россиян обратно в банки можно только путем изменения условий. Цифровой рубль – это валюта серверов ЦБ. Люди могут напрямую положить деньги в ЦБ, комиссии могут быть снижены до нуля. Поэтому банки могут на этом фоне снижать комиссию, но они ограничены своей рентабельностью. В будущем существование цифрового рубля может привести к тому, что существование коммерческих и государственных банков потеряет всякий смысл», - предупредил он.
Ранее в Центробанке РФ указали, что перенос массового ввода цифрового рубля на 2026 года позволит банкам и торговым компаниям настроить свои системы для работы с данным видом национальной валюты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Представитель Абрамовича опроверг уголовное дело в отношении бизнесмена
- Педагоги призвали депутатов не учить их задавать «домашку»
- Полковник Ходаренок рассказал, как Россия ударит по силам НАТО на Украине
- Прагматизм против санкций: Трамп не пойдет на поводу у Евросоюза
- Кредит без процентов: Цифровой рубль угрожает банкам
- Уловки, но не ДМС: Названы способы завлечь россиян на работу
- Объявлен отозыв почти 23 тысяч автомобилей Lada Niva
- Почему в России провалили импортозамещение лекарств
- Мишустин: Дальневосточную ипотеку расширят на вторичный рынок жилья
- Посла Аргентины пригласили в МИД РФ из-за обвинений в прослушке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru