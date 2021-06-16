Ресторатор назвал два препятствия для обязательной вакцинации 60% сотрудников
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ рассказал НСН, как выполнить предписание московских властей об обязательной вакцинации большинства работников.
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева предписала руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников. Такое распоряжение в среду опубликовано на сайте ведомства. Первый укол работники должны сделать до 15 июля. Прививки обязаны сделать в том числе сотрудники общественного питания, сферы торговли, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций.
Оправданной мерой введение обязательной вакцинации назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
«В целом я поддерживаю вакцинацию. Есть европейский опыт, где вакцинация проходит гораздо масштабней, чем в России и мы видим, что там все постепенно нормализуется. А у нас начинается третья волна из-за низкой вакцинации», — заявил он.
Вместе с тем Миронов подчеркнул, что выполнить распоряжение столичных властей получится в том случае, если будут урегулированы два вопроса. Первый касается вакцинации иностранцев, второй — сотрудников, отказывающихся от вакцинации.
«Надо немедленно начать вакцинировать иностранцев. Без этого определять 30-50-60% невозможно. У нас предприятия могут работать с большим количеством иностранцев. Вакцинация для них еще не началась. Еще одна проблема находится в рамках Трудового права. Здорово, что надо вакцинировать 60%, но если человек не вакцинировался, мы его не допускаем до работы, но должны платить ему зарплату? Нужно решение по этим людям. Пока в Трудовом праве ничего не написано про указания санитарного врача Москвы», — отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. По его словам, это реальный способ справиться с ростом заболеваемости.
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