Ресторатор назвал два препятствия для обязательной вакцинации 60% сотрудников

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева предписала руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников. Такое распоряжение в среду опубликовано на сайте ведомства. Первый укол работники должны сделать до 15 июля. Прививки обязаны сделать в том числе сотрудники общественного питания, сферы торговли, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций.

Оправданной мерой введение обязательной вакцинации назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

«В целом я поддерживаю вакцинацию. Есть европейский опыт, где вакцинация проходит гораздо масштабней, чем в России и мы видим, что там все постепенно нормализуется. А у нас начинается третья волна из-за низкой вакцинации», — заявил он.