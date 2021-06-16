«Политическая ловушка». Павловский объяснил боязнь Путина вводить обязательную вакцинацию
Политолог Глеб Павловский заявил НСН, что обязательная вакцинация в России может начаться после выборов.
Под натиском коронавируса российские власти все-таки введут обязательную вакцинацию ближе к осени, предположил политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я думаю, Путин попал здесь в свою собственную политическую ловушку, перед выборами и в целом. Он выбрал достаточно своеобразную популистскую политику, которая ориентирована на поддержание национально-оптимистического настроения в массах, для которого сейчас не так много оснований, потому что люди смотрят на текущие трудности. Здесь сопротивление исходит в первую очередь от Путина, но и от других политиков, от «Единой России» в частности, которой предстоит переизбраться. Существует такой страх, что обязательная вакцинация приведет к такому же раздражению, как повышение пенсионного возраста», - отметил Павловский.
По его словам, власти оттягивают введение обязательной вакцинации в преддверии выборов, надеясь, что ситуация с количеством заболевших стабилизируется.
«Власть прибегает к системе оттяжек в том, что уже, по-моему, неизбежно – ей придется пойти на обязательную вакцинацию, но в еще худших условиях, ближе к выборам. Судя по всему, они надеются дотянуть до выборов, но рост заболеваемости такой сильный и опасный, а поведение людей достаточно безответственно. Было бы полезно не запрещать людям гулять в парках, а заставить вакцинироваться. У меня полное ощущение, что будут тянуть в надежде, что волна спадет, до сентября, а потом сдадутся», - рассказал собеседник НСН.
Павловский подчеркнул, что ситуация усугубляется тем, что в обществе включился механизм ложного подражания, а сам коронавирус стал для граждан обыденностью.
«Включился механизм ложного подражания. Те, кто вакцинировался, имеют ощущение неуязвимости и ходят без масок, а другие смотрят и тоже ходят без масок, даже если не вакцинировались. И возникает ощущение, что ничего особенного не происходит, коронавирус воспринимается теперь как быт, повседневность, как комары и клещи летом. Это можно переломить только административным способом», - добавил он.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. По его словам, это реальный способ справиться с ростом заболеваемости.
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