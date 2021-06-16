«Политическая ловушка». Павловский объяснил боязнь Путина вводить обязательную вакцинацию

«Власть прибегает к системе оттяжек в том, что уже, по-моему, неизбежно – ей придется пойти на обязательную вакцинацию, но в еще худших условиях, ближе к выборам. Судя по всему, они надеются дотянуть до выборов, но рост заболеваемости такой сильный и опасный, а поведение людей достаточно безответственно. Было бы полезно не запрещать людям гулять в парках, а заставить вакцинироваться. У меня полное ощущение, что будут тянуть в надежде, что волна спадет, до сентября, а потом сдадутся», - рассказал собеседник НСН.

Павловский подчеркнул, что ситуация усугубляется тем, что в обществе включился механизм ложного подражания, а сам коронавирус стал для граждан обыденностью.

«Включился механизм ложного подражания. Те, кто вакцинировался, имеют ощущение неуязвимости и ходят без масок, а другие смотрят и тоже ходят без масок, даже если не вакцинировались. И возникает ощущение, что ничего особенного не происходит, коронавирус воспринимается теперь как быт, повседневность, как комары и клещи летом. Это можно переломить только административным способом», - добавил он.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. По его словам, это реальный способ справиться с ростом заболеваемости.

