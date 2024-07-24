Рейдерский захват или драма? Что происходит вокруг Wildberries и развода Бакальчуков
Совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук допустил, что в случае развода раздел компании пройдет по формуле «50 на 50». Ему принадлежит лишь 1% акций компании. Между тем к ситуации подключился глава Чечни Кадыров.
Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук предположил, каким образом будет происходить раздел компании при разводе с его супругой, самой богатой российской предпринимательницей Татьяной Бакальчук. По его словам, все имущество будет делиться в равном соотношении.
Владислав рассказал, что его жена ушла из дома в апреле, а уже летом его отстранили от работы в Wildberries. Он отметил, что объединение маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ с ним не обсуждали и «поставили перед фактом».
«Я просто увидел, что она общается с ними (братьями Леваном и Робертом Мирзоянами. Первого называют одним из бенефициаров владеющего Russ ООО «Стинн», второй – гендиректор Russ). Почему общается, не понимал. Потом уже догадался, что они у них намерения недобрые, многие тоже видели это», – сказал он в интервью РБК.
СПИСАЛИ СО СЧЕТОВ?
Владислав пояснил, что хотел, чтобы сделка по объединению Wildberries и Russ была прозрачной. По его словам, прошли три встречи, предлагались разные условия, но конкретики не было. После этого, указал он, в какой-то момент с ним «просто перестали общаться».
«Поняли, что если я не соглашаюсь, сделают все без меня. Я считаю, это решение Левана Мирзояна, который подчинил Татьяну и манипулирует ей. Цель – это заработать деньги», – сказал совладелец маркетплейса.
Когда Татьяна Бакальчук и представители Russ обо всем договорились, то поставили Владислава перед фактом, говорит он. В рамках совместной компании ему предложили долю 10%, Татьяне – 10%, а Russ - 80%. При этом оборот компании Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз, подчеркнул он.
Владислав также подтвердил, что в компании у него лишь 1% акций, однако отметил, что, если начнется процесс развода, то компанию придется делить 50 на 50, поскольку брачный договор между супругами отсутствует. Вместе с тем он выразил надежду, что до этого не дойдет и удастся договориться.
«Я не считаю, что действия Russ до конца законны: крупная сделка, которая была проведена, была проведена без согласия супруга. Опять же, Федеральная антимонопольная служба до сих пор как бы не дала согласия. Сделка идет, а никаких согласований нет», – добавил он.
Кроме того, Владислав подчеркнул, что из Wildberries были уволены порядка 10 топ-менеджеров, а нелояльных сразу меняют. По словам Бакальчука, сотрудникам под страхом увольнения запретили общаться с ним, однако многие выразили ему поддержку.
НЕ «РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ», А РАЗВОД
Во вторник, 23 июля, Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем. Она отметила, что младшие дети сейчас находятся на отдыхе с ее мамой, а старших детей она позавчера проводила на поезд в другой город.
«Я жива-здорова. Ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», – заявила она в своем Telegram-канале.
Бакальчук подчеркнула, что Владислав не принимает участия в управлении компанией, но ему принадлежит 1% акций.
В тот же день, до обращения Бакальчук, глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения маркетплейса с Russ. Тогда Кадыров заявил, что «рейдеры» оградили Татьяну Бакальчук от мужа и детей, поэтому у супругов нет возможности обсудить происходящее.
При этом адвокаты уже отмечают, что муж Татьяны Бакальчук при отсутствии брачного договора не сможет получить половину акций компании. По словам адвоката Сергея Жорина, он сможет претендовать лишь на половину стоимости акций. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что в большинстве уставов прописаны так называемые антирейдерские пункты, которые говорят, что в случае раздела имущества одним из акционеров или учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли или половину акций.
ОБЪЕДИНЕНИЕ WILDBERRIES И RUSS
В начале июля Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию – ООО «РВБ». Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания «РВБ» была учреждена 4 июля, а ее уставный капитал составил 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит маркетплейсу, Russ – 35%. Позднее сообщалось, что «РВБ» примет на себя все обязательства перед клиентами и партнерами маркетплейса в ближайшее время.
В понедельник, 22 июля, группа Russ сообщила, что совместно с Wildberries они также создают единый департамент медиа. В структуру департамента будут входить все сегменты «рекламы вне дома», а инфраструктура Russ будет соединена с платформой маркетплейса.
Кроме того, в рамках департамента создадут единые подразделения исследований, маркетинга и аналитики. Сотрудники департамента будут создавать совместные продукты. Управляющим директором департамента медиа назначили Бориса Пешняка, который ранее занимал должность коммерческого директора Russ.
Также указывается, что директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье продолжит заниматься развитием рекламной платформы, созданием новых инструментов для партнеров и клиентов Wildberries.
Еще в середине июня участники рынка отмечали, что объединение маркетплейса и группы Russ может привести к монополизации. Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков в разговоре с НСН отмечал, что объединение будет полезно обеим сторонам в плане развития рекламы, однако может вызвать интерес у Федеральной антимонопольной службы и Союза операторов наружной рекламы.
«Такое объединение позволит не развивать самостоятельно рекламные возможности, а, объединившись, совместными усилиями работать над рекламой. Появятся и дополнительные рекламные площади. Словом, одни только плюсы для компаний. Однако укрупнение может поспособствовать монополизации рынка. Непонятно, как на это посмотрят ФАС и Союз операторов наружной рекламы», – говорил Кременсков.
В самом Wildberries отмечали, что новая платформа «даст стимул» представителям среднего, малого и микробизнеса, выведет их на новый уровень развития и позволит нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение. Указывалось, что география проекта охватит не только Россию и СНГ, но также и страны глобального Юга, передает «Радиоточка НСН».
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