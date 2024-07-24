Рейдерский захват или драма? Что происходит вокруг Wildberries и развода Бакальчуков

СПИСАЛИ СО СЧЕТОВ?

Владислав пояснил, что хотел, чтобы сделка по объединению Wildberries и Russ была прозрачной. По его словам, прошли три встречи, предлагались разные условия, но конкретики не было. После этого, указал он, в какой-то момент с ним «просто перестали общаться».

«Поняли, что если я не соглашаюсь, сделают все без меня. Я считаю, это решение Левана Мирзояна, который подчинил Татьяну и манипулирует ей. Цель – это заработать деньги», – сказал совладелец маркетплейса.

Когда Татьяна Бакальчук и представители Russ обо всем договорились, то поставили Владислава перед фактом, говорит он. В рамках совместной компании ему предложили долю 10%, Татьяне – 10%, а Russ - 80%. При этом оборот компании Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз, подчеркнул он.

Владислав также подтвердил, что в компании у него лишь 1% акций, однако отметил, что, если начнется процесс развода, то компанию придется делить 50 на 50, поскольку брачный договор между супругами отсутствует. Вместе с тем он выразил надежду, что до этого не дойдет и удастся договориться.

«Я не считаю, что действия Russ до конца законны: крупная сделка, которая была проведена, была проведена без согласия супруга. Опять же, Федеральная антимонопольная служба до сих пор как бы не дала согласия. Сделка идет, а никаких согласований нет», – добавил он.

Кроме того, Владислав подчеркнул, что из Wildberries были уволены порядка 10 топ-менеджеров, а нелояльных сразу меняют. По словам Бакальчука, сотрудникам под страхом увольнения запретили общаться с ним, однако многие выразили ему поддержку.

НЕ «РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ», А РАЗВОД

Во вторник, 23 июля, Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем. Она отметила, что младшие дети сейчас находятся на отдыхе с ее мамой, а старших детей она позавчера проводила на поезд в другой город.