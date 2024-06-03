Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что она не заметила потери 1,5 миллиардов долларов. Об этом бизнесмен скаазала в интервью ютуб-каналу Forbes.

По данным издания, в начале текущего года Wildberries потерпел большие убытки в связи с пожаром на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. В итоге в списке миллиардеров Бакальчук опустилась на пять строчек и оказалась на 22-м месте.