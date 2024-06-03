Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что она не заметила потери 1,5 миллиардов долларов. Об этом бизнесмен скаазала в интервью ютуб-каналу Forbes.

По данным издания, в начале текущего года Wildberries потерпел большие убытки в связи с пожаром на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. В итоге в списке миллиардеров Бакальчук опустилась на пять строчек и оказалась на 22-м месте.

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По словам Бакальчук, ей не важно, какое место в списке Forbes она занимает. Она отметила, что главнее финансовые показатели внутри компании. «Я вижу, что мы растем, у нас увеличивается оборот. Мы всегда были безубыточными… А то, что кто-то мне пририсовал нолик или убрал, ну Господи…», - сказала предприниматель.

Ранее на петербургском складе Wildberries в Шушарах произошел пожар, огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Маркетплейс заявил, что планирует реконструировать поврежденный объект.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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