Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что она не заметила потери 1,5 миллиардов долларов. Об этом бизнесмен скаазала в интервью ютуб-каналу Forbes.
По данным издания, в начале текущего года Wildberries потерпел большие убытки в связи с пожаром на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. В итоге в списке миллиардеров Бакальчук опустилась на пять строчек и оказалась на 22-м месте.
По словам Бакальчук, ей не важно, какое место в списке Forbes она занимает. Она отметила, что главнее финансовые показатели внутри компании. «Я вижу, что мы растем, у нас увеличивается оборот. Мы всегда были безубыточными… А то, что кто-то мне пририсовал нолик или убрал, ну Господи…», - сказала предприниматель.
Ранее на петербургском складе Wildberries в Шушарах произошел пожар, огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Маркетплейс заявил, что планирует реконструировать поврежденный объект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru