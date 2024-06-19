«ФАС заинтересуется»: Объединение Wildberries и Russ приведет к монополизации рынка

Объединение маркетплейса Wildberries и группы Russ будет полезно обеим сторонам в плане развития рекламы, однако может вызвать интерес у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Союза операторов наружной рекламы. Об этом НСН заявил председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.

Ранее Wildberries и группа Russ объявили об объединении. Ведущий российский маркетплейс и крупный оператор рекламы создадут новую цифровую торговую платформу. Об этом сообщило РИА Новости. Проект планируют реализовать не только в России, но и в странах СНГ. Он должен охватить более 5,8 млрд потенциальных потребителей, а основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет гендиректором будущей объединенной с Russ группы компаний.