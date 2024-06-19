«ФАС заинтересуется»: Объединение Wildberries и Russ приведет к монополизации рынка
Слияние Wildberries и Russ приведет к появлению нового крупного игрока на рынке СНГ, однако вряд ли получится развернуть торговлю сразу в полном объеме, сказал НСН Алексей Кременсков.
Объединение маркетплейса Wildberries и группы Russ будет полезно обеим сторонам в плане развития рекламы, однако может вызвать интерес у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Союза операторов наружной рекламы. Об этом НСН заявил председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.
Ранее Wildberries и группа Russ объявили об объединении. Ведущий российский маркетплейс и крупный оператор рекламы создадут новую цифровую торговую платформу. Об этом сообщило РИА Новости. Проект планируют реализовать не только в России, но и в странах СНГ. Он должен охватить более 5,8 млрд потенциальных потребителей, а основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет гендиректором будущей объединенной с Russ группы компаний.
«Такое объединение позволит не развивать самостоятельно рекламные возможности, а, объединившись, совместными усилиями работать над рекламой. Появятся и дополнительные рекламные площади. Словом, одни только плюсы для компаний. Однако укрупнение может поспособствовать монополизации рынка. Непонятно, как на это посмотрят ФАС и Союз операторов наружной рекламы», — сказал Кременсков.
Собеседник НСН добавил, что новый участник на рынке СНГ навяжет серьезную конкуренцию другим игрокам.
«Это очень крупный конкурент, придется с ним как-то бороться, мириться. Конечно, это создаст определенные сложности. Нужно разрабатывать определенные модели, чтобы поддерживать конкурентоспособность. Но вряд ли получится сразу торговать безгранично, нужно время, чтобы договариваться с другими государствами», — подытожил он.
Ранее Бакальчук заявила, что в России следует создать новое министерство, курирующее работы торговых сетей и маркетплейсов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создали систему управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала
- Лисняк: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Харьковскую область
- Выступление Жанны Агузаровой вырезали из эфира
- «Ненавидят русских»: продюсер об увольнении Хаматовой из театра в Латвии
- Икону «Троица» Андрея Рублева временно перевезут в Троице-Сергиеву лавру
- Врачи из Ростова-на-Дону собрали коллекцию извлеченных из пациентов предметов
- Американский сержант получил во Владивостоке больше 3 лет колонии
- Фальков: Для будущих педагогов выделено больше всего бюджетных мест в вузах РФ
- Путин покатал Ким Чен Ына на автомобиле Aurus
- Володин заявил, что Россия является самой свободной страной в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru