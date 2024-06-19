«ФАС заинтересуется»: Объединение Wildberries и Russ приведет к монополизации рынка

Слияние Wildberries и Russ приведет к появлению нового крупного игрока на рынке СНГ, однако вряд ли получится развернуть торговлю сразу в полном объеме, сказал НСН Алексей Кременсков.

Объединение маркетплейса Wildberries и группы Russ будет полезно обеим сторонам в плане развития рекламы, однако может вызвать интерес у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Союза операторов наружной рекламы. Об этом НСН заявил председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.

Ранее Wildberries и группа Russ объявили об объединении. Ведущий российский маркетплейс и крупный оператор рекламы создадут новую цифровую торговую платформу. Об этом сообщило РИА Новости. Проект планируют реализовать не только в России, но и в странах СНГ. Он должен охватить более 5,8 млрд потенциальных потребителей, а основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет гендиректором будущей объединенной с Russ группы компаний.

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«Такое объединение позволит не развивать самостоятельно рекламные возможности, а, объединившись, совместными усилиями работать над рекламой. Появятся и дополнительные рекламные площади. Словом, одни только плюсы для компаний. Однако укрупнение может поспособствовать монополизации рынка. Непонятно, как на это посмотрят ФАС и Союз операторов наружной рекламы», — сказал Кременсков.

Собеседник НСН добавил, что новый участник на рынке СНГ навяжет серьезную конкуренцию другим игрокам.

«Это очень крупный конкурент, придется с ним как-то бороться, мириться. Конечно, это создаст определенные сложности. Нужно разрабатывать определенные модели, чтобы поддерживать конкурентоспособность. Но вряд ли получится сразу торговать безгранично, нужно время, чтобы договариваться с другими государствами», — подытожил он.

Ранее Бакальчук заявила, что в России следует создать новое министерство, курирующее работы торговых сетей и маркетплейсов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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