В Wildberries подтвердили, что компанию покинули два топ-менеджера

Информация об уходе Наумовой появилась на фоне слухов о ее разногласиях с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, уточняется в материале.

Ранее председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков заявил НСН, что объединение Wildberries и группы Russ будет полезно обеим сторонам в плане развития рекламы, однако может вызвать интерес у Федеральной антимонопольной службы и Союза операторов наружной рекламы.

