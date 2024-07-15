В Wildberries подтвердили, что компанию покинули два топ-менеджера
Компанию Wildberries покинули два топ-менеджера, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
В материале уточняется, что речь идет об исполнительном директоре Алексее Духанине и финансовом директоре Ирине Матачунас. Forbes также упоминал исполнительного директора Ольгу Наумову, однако РБК опроверг данную информацию, ссылаясь на пресс-службу маркетплейса. Там отметили, что Наумова все еще состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries.
Информация об уходе Наумовой появилась на фоне слухов о ее разногласиях с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, уточняется в материале.
Ранее председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков заявил НСН, что объединение Wildberries и группы Russ будет полезно обеим сторонам в плане развития рекламы, однако может вызвать интерес у Федеральной антимонопольной службы и Союза операторов наружной рекламы.
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