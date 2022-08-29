Промышленники объяснили необходимость продления параллельного импорта на 2023 год
Продление параллельного импорта на следующий год позволит бизнесу планировать свое будущее, сказал НСН глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Следующий год будет сложным в плане поддержания бесперебойности технологических процессов, потому бизнес ставит вопрос о продлении схем параллельного импорта, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее бизнес попросил Минпромторг продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Речь идет не только о смартфонах и бытовой техники, но и, например, о чае, кофе, алкоголе, парфюмерии, косметике. Шохин назвал обоснованной такую просьбу, потому что могут возникнуть сложности в бесперебойности технологических процессов, а предпринимателям надо иметь возможность планировать свое будущее.
«Многие компании малого и среднего бизнеса, которым сложно искать новых партнеров, каналы поставок, только сейчас перестроились на параллельный импорт. Формируется и перечень продукции, потому и ставится вопрос о продлении, чтобы можно было хотя бы заглянуть в начало 2023 года и понять, насколько обеспечивается устойчивость цепочек поставок. Считаю, что просьба разумна. Безусловно, важно определить с бизнесом перечень товаров к ввозу», - сказал Шохин.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что речь не идет о люксовых брендах или дорогих автомобилях. Сейчас важнее всего наладить поставки комплектующих, чтобы не нарушать технологические процессы в производственном секторе.
«2023 год будет сложным в плане поддержания бесперебойности технологических процессов, потому бизнес и ставит вопрос о продлении схем параллельного импорта», - пояснил Шохин.
По его словам, параллельный импорт - это еще и инструмент борьбы с контрафактом.
«Это еще один из аргументов в пользу его продления. Если это окно возможностей закрыть, то российские компании неизбежно начнут искать неоригинальных производителей, а это может привести к сокращению сроков службы, высокой аварийности. Мы можем столкнуться и с необходимостью использовать товары производителей, которые будут воспроизводить их в рамках реверсного инжиниринга. Но, она будет либо с пониженными свойствами, либо, если свойства будут теми же, то цена вырастет», - резюмировал Шохин.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в эфире НСН назвал, фальстартом просьбу бизнеса о продлении параллельного импорта. Он считает, что по мере реализации задач параллельного импорта будет меняться номенклатура товаров, которые разрешат к ввозу в Россию.
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