Промышленники объяснили необходимость продления параллельного импорта на 2023 год

Ранее бизнес попросил Минпромторг продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Речь идет не только о смартфонах и бытовой техники, но и, например, о чае, кофе, алкоголе, парфюмерии, косметике. Шохин назвал обоснованной такую просьбу, потому что могут возникнуть сложности в бесперебойности технологических процессов, а предпринимателям надо иметь возможность планировать свое будущее.

«Многие компании малого и среднего бизнеса, которым сложно искать новых партнеров, каналы поставок, только сейчас перестроились на параллельный импорт. Формируется и перечень продукции, потому и ставится вопрос о продлении, чтобы можно было хотя бы заглянуть в начало 2023 года и понять, насколько обеспечивается устойчивость цепочек поставок. Считаю, что просьба разумна. Безусловно, важно определить с бизнесом перечень товаров к ввозу», - сказал Шохин.