В АКИТ предложили продлить действие параллельного импорта на 2023 год
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) намерена предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год. Об этом рассказал президент АКИТ Артем Соколов в беседе с Известиями.
По словам Соколова, организация готовит соответствующее обращение в министерство. Если параллельный импорт не будет продлен, розничная торговля может столкнуться с нехваткой продукции в некоторых категориях. Кроме того, исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальных товаров, из-за чего потребители рискуют получить контрафакт по высокой цене.
Соколов подчеркнул, что механизм параллельного импорта позволяет сохранять и расширять ассортимент продукции, а потребители могут несмотря на санкции получить любые товары.
Как отметили в Минпромторге, ведомство планирует рассмотреть предложение АКИТ, когда оно поступит в распоряжение министерства, пишет Газета.ру.
Инициативу АКИТ поддерживают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), при этом организация предлагает добавить в перечень товаров для параллельного импорта продукцию, производство которой невозможно наладить в РФ. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ так же выступает за продление механизма параллельного импорта, отмечая, что это позволит не допустить дефицита товаров массового спроса в магазинах.
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