В АКИТ предложили продлить действие параллельного импорта на 2023 год

По словам Соколова, организация готовит соответствующее обращение в министерство. Если параллельный импорт не будет продлен, розничная торговля может столкнуться с нехваткой продукции в некоторых категориях. Кроме того, исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальных товаров, из-за чего потребители рискуют получить контрафакт по высокой цене.

Соколов подчеркнул, что механизм параллельного импорта позволяет сохранять и расширять ассортимент продукции, а потребители могут несмотря на санкции получить любые товары.

Как отметили в Минпромторге, ведомство планирует рассмотреть предложение АКИТ, когда оно поступит в распоряжение министерства, пишет Газета.ру.

Инициативу АКИТ поддерживают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), при этом организация предлагает добавить в перечень товаров для параллельного импорта продукцию, производство которой невозможно наладить в РФ. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ так же выступает за продление механизма параллельного импорта, отмечая, что это позволит не допустить дефицита товаров массового спроса в магазинах.

