«Гарантий нет»: Параллельный импорт привел к бесконтрольному сбыту подделок

Использование неоригинальной продукции в сферах транспорта, энергетике и фармацевтики приведет к печальным последствиям, сказал НСН аналитик Иван Федяков.

После того, как Минпромторг разрешил параллельный импорт, а в реальности легализовал контрафакт, мы получаем на внутреннем рынке абсолютно бесконтрольный сбыт поддельной продукции, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее «Известия» писали, что Роскомнадзор предлагают наделить правом внесудебной блокировки интернет-магазинов при продаже нелегальной продукции. Новые нормы должны обязательно обсуждаться и с бизнесом. Федяков считает, что диалога между властью и предпринимателями нет.

«Интернет-торговля динамично развивается, а обсуждение с бизнесом идет крайне слабо. В электронной коммерции есть ассоциации, представляющие крупных интернет-ритейлеров, но не учитываются интересы малого и среднего бизнеса, который тоже присутствует на этом рынке. Блокировка сайтов – крайняя мера. Очевидно, что для бизнеса это высшая мера наказания. Подобную меру применять нужно, но делать это надо крайне аккуратно и только в тех случаях, когда другие формы пресечения опасной деятельности исчерпаны. К сожалению, после того, как Минпромторг разрешил параллельный импорт, а в реальности легализовал контрафакт, мы получаем на внутреннем рынке абсолютно бесконтрольный сбыт поддельной продукции. За подобную деятельность толком никто не наказывает. Зарубежные правообладатели не имеют права сейчас отстаивать свои интересы в российской судебной системе, потому они не будут обращаться с исками в суд на недобросовестных предпринимателей», - сказал Федяков.
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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что использование неоригинальной продукции может привести к плачевным последствиям. Поэтому власти и бизнесу нужно вместе думать, как бороться с контрафактом.

«Серьезная проблема возникает в тех отраслях, где потребитель не может контролировать оригинальность завезенных товаров. Фармацевтика, транспорт, энергетика – это сферы повышенной опасности, требующие внимания. В прошлом мы контролировали всю цепочку доставки товаров, что давало нам уверенность в их оригинальности. Сейчас, к сожалению, гарантий нет. Установка неоригинальной продукции может привести к очень печальным последствиям. Сложно сказать, какие решения могут быть. Чтобы снять этот вопрос и нужен диалог с бизнесом. Сейчас я даже не вижу попыток вести подобный диалог», - резюмировал Федяков.

Ранее Иван Федяков в эфире НСН призвал учитывать подорожание товаров в статистике данных роста интернет-торговли на 43%.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БизнесКонтрафактИнтернет-торговля
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