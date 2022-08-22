«Гарантий нет»: Параллельный импорт привел к бесконтрольному сбыту подделок

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что использование неоригинальной продукции может привести к плачевным последствиям. Поэтому власти и бизнесу нужно вместе думать, как бороться с контрафактом.

«Серьезная проблема возникает в тех отраслях, где потребитель не может контролировать оригинальность завезенных товаров. Фармацевтика, транспорт, энергетика – это сферы повышенной опасности, требующие внимания. В прошлом мы контролировали всю цепочку доставки товаров, что давало нам уверенность в их оригинальности. Сейчас, к сожалению, гарантий нет. Установка неоригинальной продукции может привести к очень печальным последствиям. Сложно сказать, какие решения могут быть. Чтобы снять этот вопрос и нужен диалог с бизнесом. Сейчас я даже не вижу попыток вести подобный диалог», - резюмировал Федяков.

Ранее Иван Федяков в эфире НСН призвал учитывать подорожание товаров в статистике данных роста интернет-торговли на 43%.

