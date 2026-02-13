СМИ: Внешний долг России составляет 61,97 млрд долларов

Государственный внешний долг России достиг 61,97 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

СМИ: Госдолг России могут увеличить на 185 триллионов рублей

Таковы данные по состоянию на 1 февраля. Это произошло впервые с 2006 года. На 1 января 2006 года внешний госдолг составлял 76,5 миллиарда долларов, на 1 января 2007 - 52 миллиарда и после этого не превышал отметку 60 миллиардов долларов.

Проблема государственного долга страны заключается не в его величине, а в расходах на его обслуживание. Об этом НСН заявил экономист Никита Кричевский.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
