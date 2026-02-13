«В феврале у нас наблюдается очень неустойчивая погода, когда волны тепла и холода быстро сменяются. Такая же ситуация у нас сохранится в предстоящие пять дней. В пятницу Москва оказалась в теплом секторе циклона, мы ожидаем, что дневная температура приблизится к отметке в ноль градусов или даже станет положительной – до двух градусов. Это будет первая оттепель в этом году. Теплая погода сохранится в субботу, ночью от одного градуса ниже нуля до одного градуса выше нуля, днем – плюс 2 градуса. Сохранятся осадки, возможен снег и даже капли дождя. В субботу будет примерно на пять градусов выше климатической нормы», - рассказала она.

При этом уже в воскресенье ожидается старт холодной волны, который продлится минимум до середины недели.

«Уже в воскресенье мы будем находиться в холодной части циклона, температура будет понижаться. Утром температура дойдет до 2-7 градусов ниже нуля. К вечеру температура может опуститься и до 10 градусов мороза. Будет образовываться местами сильная гололедица. С понедельника температура воздуха снова начнет постепенно понижаться. Мы ждем, что уже во вторник морозы окрепнут до 13-18 градусов ниже нуля ночью, днем – 8-13 мороза. В середине недели – антициклон, осадков не ожидается, днем до 15 градусов ниже нуля. А это уже ниже нормы почти на десять градусов. Эта волна холодной погоды может удержаться три-четыре дня», - добавила собеседница НСН.

Климатическая весна может наступить в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости. Как отметил эксперт, каждый год климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

