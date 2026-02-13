Минпросвещения рассказало о степени готовности единых учебников по русскому языку
Единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 10–11-х классов готовы на 90%. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую.
По ее словам, одновременно с такими пособиями в РФ готовятся учебники для колледжей и техникумов.
«В начале апреля мы отдаем их для согласования и дальнейших процедур. В очень хорошей готовности уже учебник для 5-го класса», -заявила Ямпольская.
Советник добавила, что параллельно ведется работа над учебниками для начальной школы.
Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что в России готовится дополнительная редакция единых школьных учебников по истории.
