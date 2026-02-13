Между Россией и Китаем впервые с 2020 года запустят пассажирский поезд

Движение международного пассажирского поезда Забайкальск - Маньчжурия возобновится в марте текущего года. Об этом сообщает «РЖД».

Как отметили в холдинге, поезд запустят с 8 марта.

«Со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию - беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск - Забайкальск», - отмечается в сообщении.

Поезда будут курсировать в обе стороны по средам и воскресеньям, пишет RT. Продажу билетов запустят в ближайшее время.

Пассажирское железнодорожное сообщение через пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

