Экономист Евгений Змиев рассказал НСН, что заявления о возможном падении курса доллара до 40 рублей являются популизмом для не разбирающегося населения, так как при таком раскладе Россия просто обанкротится.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что курс доллара может достигнуть 40 рублей из-за эмиссии, которую проводят США, пишет «Парламентская газета». Змиев отметил, что в России эмиссия не меньше, а уровень инфляции даже больше, поэтому рубль должен наоборот дешеветь к доллару.

«Наши финансовые власти уже показали, что могут демонстрировать чудеса с курсом рубль-доллар, рубль-евро. Эмиссия в США есть, но эмиссия в России не меньше. Уровень инфляции в России гораздо больше. Таким образом, инфляционная девальвация рубля по отношению к доллару все равно является опережающей. Поэтому в разумной экономической политике рубль никак не может укрепляться, а наоборот должен дешеветь к доллару. Так что если доллар достигнет 40 рублей, это будет означать крах российской экономики. Потому что все, что мы продаем за рубеж, сразу станет неконкурентоспособным, наши экспортеры будут в убытках, а потом станут банкротами», - объяснил он.