Мгновенное банкротство: Почему доллар по 40 рублей грозит «крахом»
Чтобы федеральный бюджет был в профиците, надо было ослаблять рубль до 120-150 рублей за доллар, а не укреплять его, как сейчас, до 75, заявил НСН Евгений Змиев.
Экономист Евгений Змиев рассказал НСН, что заявления о возможном падении курса доллара до 40 рублей являются популизмом для не разбирающегося населения, так как при таком раскладе Россия просто обанкротится.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что курс доллара может достигнуть 40 рублей из-за эмиссии, которую проводят США, пишет «Парламентская газета». Змиев отметил, что в России эмиссия не меньше, а уровень инфляции даже больше, поэтому рубль должен наоборот дешеветь к доллару.
«Наши финансовые власти уже показали, что могут демонстрировать чудеса с курсом рубль-доллар, рубль-евро. Эмиссия в США есть, но эмиссия в России не меньше. Уровень инфляции в России гораздо больше. Таким образом, инфляционная девальвация рубля по отношению к доллару все равно является опережающей. Поэтому в разумной экономической политике рубль никак не может укрепляться, а наоборот должен дешеветь к доллару. Так что если доллар достигнет 40 рублей, это будет означать крах российской экономики. Потому что все, что мы продаем за рубеж, сразу станет неконкурентоспособным, наши экспортеры будут в убытках, а потом станут банкротами», - объяснил он.
Более того, он указал, что при таком укреплении рубля отечественная продукция перестанет продаваться внутри страны, и обвинил Аксакова в популизме.
«И наоборот, при 40 рублях за доллар все импортное станет гораздо дешевле, чем отечественное. Соответственно, все будут гоняться за импортным, а отечественная продукция станет никому не нужной. Таким образом, и вторая часть экономики, ориентированная на внутренний спрос, тоже одномоментно обанкротится, мы все сразу станем безработными, и страна закончит существование. Так что это очень популистские заявления, рассчитанные на то, что население абсолютно не разбирается в экономике и будет сразу прикидывать, сколько туров в Египет оно сможет купить при таком курсе», - рассказал он.
Собеседник НСН указал, что необходимо было ослаблять рубль, тогда бюджет был бы в профиците.
«Бюджетный дефицит растет, и поэтому вместо того, чтобы укреплять рубль, как сейчас, до 75, надо было его ослаблять до 120-150 рублей за доллар. Таким образом, у нас бы не было дефицита бюджета, а экспортеры продавали бы за границу в очень конкурентноспособных условиях и имели бы большие прибыли. Тогда федеральный бюджет был бы в профиците и не пришлось бы повышать налоги», - подытожил он.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН, что идеальное состояние доллара для российской экономики – это 92-93 рубля, тенденция к его укреплению может появиться уже к весне.
