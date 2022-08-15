Мантуров заявил, что объём параллельного импорта достиг 6 млрд долларов

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что до конца 2022 года объём ввезённых в Россию товаров в рамках параллельного импорта может достичь 16 млрд долларов, сообщает ТАСС.

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По его словам, только за три месяца действия этого механизма было ввезено товаров на сумму около 6 млрд долларов.

«Можно сказать, что где-то около 16 млрд долларов будет результат по параллельному импорту до конца текущего года», - отметил Мантуров.

Ранее в Минпромторге заявили, что параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен ещё для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИмпортДенис Мантуров
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