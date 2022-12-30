«Получил плевок»: Уход Воложа из «Яндекса» объяснили попыткой выйти из-под санкций

«Яндекс» на сегодняшний день крайне мало зависит от руководства, акции компании подешевели, но вернутся на свои позиции, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко. 

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож принял решение об уходе из компании для того, чтобы спокойно работать над собственными новыми проектами и попытаться выйти из-под санкций Евросоюза, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

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Накануне бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож попрощался с компанией в новогоднем обращении к ее сотрудникам. При этом Волож дал понять, что совсем от дел не отходит: он помогает советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса». Герман Клименко отметил, что на сегодняшний день «Яндекс» для Воложа является не той компанией, которую он хотел бы развивать.

«Аркадий Волож давно не принимает участие в оперативной деятельности компании, которая работает на территории России, он давно уехал. Искренне жаль, что он уходит, потому что как стратег он прекрасен. Как человек, который все создал, он очень хорош, но, видимо, дело в отношениях с командой, которая его, по сути, предала. Такое бывает: Аркадий их защищал, а в результате получил очень большой плевок. Сейчас «Яндекс» – это не та компания, которую он хотел строить, он больше человек исследовательского плана. А сейчас у «Яндекса» в основном ретейл, понятно, куда все идет. Поэтому Аркадию, учитывая события, которые сейчас есть, надо выходить из-под санкций. Особой помощи от сотрудников он не дождался, они наоборот его подзакопали. Он уходит, чтобы можно было спокойненько работать над какими-нибудь проектами», - отметил Клименко.

Он также прокомментировал падение акций компании после новости об уходе Воложа, указав, что это лишь эмоциональная реакция рынка.

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«Это эмоциональная история. Но «Яндекс» – это компания, как построенный завод. Мы не сильно ждем от него новинок, не ждем, что завтра появится беспилотный автомобиль и тут же будут доходы, это какие-то инвестиционные истории. В принципе, «Яндекс» от руководства уже очень мало зависит, как и «Вконтакте», и Сбер», - резюмировал Клименко.

Ранее, в июне, Аркадий Волож, который уже некоторое время живет в Израиле, ушел со всех постов в «Яндексе». Об этом решении было объявлено после того, как Евросоюз ввел против него персональные санкции. Сам миллиардер назвал решение властей ЕС об ограничениях против него «ошибочным» и «контрпродуктивным», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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