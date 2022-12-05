Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин станет советником по корпоративному развитию в компании «Яндекс». Об этом экс-глава СП сообщил в своем Telegram-канале.

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«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин.

По словам экс-председателя СП, одна из главных задач – помочь сохранить «уникальную управленческую и технологическую культуру», чтобы «Яндекс» оставался независимой, «лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

Алексей Кудрин в конце ноября ушел в отставку с поста главы Счетной палаты, напоминает РИА ФАН. Чиновник возглавлял ведомство с 2018 года, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЯндексАлексей Кудрин
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