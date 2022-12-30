Волож объявил об уходе из «Яндекса»

«Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — говорится в письме.

Как отметил Волож, совет директоров и менеджмент «Яндекса» разрабатывают план реструктуризации компании. Сооснователь организации подчеркнул, что это разумно и необходимо «в текущих условиях».

В июне Волож был включен в санкционные списки Евросоюза как «крупный бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства» России. Позже в «Яндексе» сообщили, что Волож покинет совет директоров и оставит должность гендиректора компании.

