Волож объявил об уходе из «Яндекса»
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании и попрощался с сотрудниками. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на копию письма Воложа.
«Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — говорится в письме.
Как отметил Волож, совет директоров и менеджмент «Яндекса» разрабатывают план реструктуризации компании. Сооснователь организации подчеркнул, что это разумно и необходимо «в текущих условиях».
В июне Волож был включен в санкционные списки Евросоюза как «крупный бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства» России. Позже в «Яндексе» сообщили, что Волож покинет совет директоров и оставит должность гендиректора компании.
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