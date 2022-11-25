«Яндекс» подтвердил возможность раздела компании

Совет директоров Yandex N.V., головной структуры компаний «Яндекса», обсуждает вариант разделения бизнеса на российское и заграничное направления. Это подтвердили с РБК в пресс-службе транснациональной компании. Предполагается, что нидерландская компания в дальнейшем покинет состав акционеров группы, а управление перейдёт к менеджменту из России.

В частности, планируется, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов, а также платформы по разметке данных по-прежнему будут функционировать на рынке РФ. В то же время, их международные составляющие обособят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

В компании пообещали позднее раскрыть подробные условия всех предполагаемых новшеств. Для вступления в силу, они должны быть одобрены акционерами Yandex N.V».

«Перетрясли активы»: Клименко назвал причины обмена платформами между VK и «Яндекс»

Источник РБК сообщил в пятницу, что руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил согласие на свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. Для отечественных активов «Яндекса» создадут новое юридическое лицо, в котором Кудрин должен занять некий пост, а также опцион на 5% акций.

В конце августа холдинг VK объявил о приобретении у «Яндекса» контентных платформ «Дзен» и «Новости». В обмен VK отдал «Яндексу» сервис доставки Delivery Club, выкупив 100% его акций и выйдя из совместного предприятия со Сбербанком.

Бывший советник президента, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», оценил сделку как очень выгодную для обеих сторон.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:компанияАлексей КудринЯндекс
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