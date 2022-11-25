«Яндекс» подтвердил возможность раздела компании

Совет директоров Yandex N.V., головной структуры компаний «Яндекса», обсуждает вариант разделения бизнеса на российское и заграничное направления. Это подтвердили с РБК в пресс-службе транснациональной компании. Предполагается, что нидерландская компания в дальнейшем покинет состав акционеров группы, а управление перейдёт к менеджменту из России.

В частности, планируется, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов, а также платформы по разметке данных по-прежнему будут функционировать на рынке РФ. В то же время, их международные составляющие обособят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

В компании пообещали позднее раскрыть подробные условия всех предполагаемых новшеств. Для вступления в силу, они должны быть одобрены акционерами Yandex N.V».