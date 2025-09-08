«Химическая промышленность, безусловно, много сделала по импортозамещению сырья. Рынок был устроен так, что существовали географические точки концентрации по производству ингредиентов для средств по ходу за кожей, для отдушек, для пигментов. Это пока сложно преодолеть, и не факт, что нужно. У нас много импортозамещающих ингредиентов и в «пищевке», и в текстиле, которые покупаются и за рубежа. Здесь не нужно смотреть на то, чтобы крем на 100% состоял из отечественных ингредиентов. У нас же в силу климата не растут какие-то растения. Так что на 100% импортозаместить всю базу ингредиентов вряд ли получится. Мы видим по опросам очень хорошее отношение людей к российской косметике. Люди даже любят покупать косметику из своего конкретного региона. Пока только аудитория 45+ все еще придерживается зарубежных брендов. Но, нужно понимать, что косметичка - это плейлист, и там могут соседствовать разные бренды разных «национальностей», - подытожила она.

Ранее профессиональный стилист-визажист Ольга Мамонтова рассказала НСН, что российские стилисты активно переходят на белорусскую косметику, так как бренды этой страны выходят на премиальный уровень и балуют хорошим качеством.

