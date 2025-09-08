Названа основная сложность в продвижении российских брендов косметики
Сегодня парфюмерно-косметические производители России уже вовсю конкурируют с зарубежными, при этом РФ даже не нуждается в 100% замещении всех ингредиентов, заявила НСН Анна Дычева.
Сегодня у россиян практически не осталось предубеждений на счет отечественной косметики, однако российским брендам все еще нужно работать над узнаваемостью. Об этом НСН рассказала председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.
Сегодня в России бурно развивается парфюмерно-косметическая отрасль, рассказал ТАСС 7 сентября глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. При этом он отметил, что у России уже есть все необходимые отечественные составляющие. Так, сейчас перед министерством стоит задача создать собственную сырьевую базу и локализовать производство парфюмерной отрасли. Дычева подчеркнула, что с ростом числа российских брендов развеялись и многие стереотипы о косметике.
«Я считаю, что российские парфюмерно-косметические производители вполне могут конкурировать с зарубежной продукцией и по качеству, и по эффективности. Конечно, нам нужно больше работать по продвижению национальных брендов. Это, наверное, сейчас самая большая сложность. За последние 5-7 лет очень сильно изменилось восприятие потребителей в отношении косметики, потому что до этого было очень много стереотипов, что, например, духи должны быть только французские. Сейчас уже такой геопривязки нет, но нужно работать над осведомленностью о наших брендах. Крупные транснациональные компании в течение трех десятилетий тратили миллиарды долларов для того, чтобы повышать узнаваемость своих брендов», - рассказала она.
При этом, по словам Дычевой, на 100% заместить все зарубежные косметические ингредиенты точно не получится, да и нет необходимости.
«Химическая промышленность, безусловно, много сделала по импортозамещению сырья. Рынок был устроен так, что существовали географические точки концентрации по производству ингредиентов для средств по ходу за кожей, для отдушек, для пигментов. Это пока сложно преодолеть, и не факт, что нужно. У нас много импортозамещающих ингредиентов и в «пищевке», и в текстиле, которые покупаются и за рубежа. Здесь не нужно смотреть на то, чтобы крем на 100% состоял из отечественных ингредиентов. У нас же в силу климата не растут какие-то растения. Так что на 100% импортозаместить всю базу ингредиентов вряд ли получится. Мы видим по опросам очень хорошее отношение людей к российской косметике. Люди даже любят покупать косметику из своего конкретного региона. Пока только аудитория 45+ все еще придерживается зарубежных брендов. Но, нужно понимать, что косметичка - это плейлист, и там могут соседствовать разные бренды разных «национальностей», - подытожила она.
Ранее профессиональный стилист-визажист Ольга Мамонтова рассказала НСН, что российские стилисты активно переходят на белорусскую косметику, так как бренды этой страны выходят на премиальный уровень и балуют хорошим качеством.
