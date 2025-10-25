Пять человек ранены в результате стрельбы у университета в Вашингтоне
Стрельба произошла неподалеку от кампуса Говардского университета в Вашингтоне, есть пострадавшие. Об этом сообщил канал CBS со ссылкой на полицию.
«Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе предполагаемого празднования возле кампуса Говардского университета», - отмечается в материале.
Пострадали четыре взрослых мужчины и подросток, их доставили в больницы.
Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе. Их заключили под стражу.
Ранее стрельба произошла в баре на острове Святой Елены в американском штате Южная Каролина, четыре человека погибли и более 20 получили ранения.
