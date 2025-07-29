«Я в последнее время в своей работе стала пользоваться именно белорусскими брендами, они стали выходить на премиальный уровень. Не только помада, а вся косметика. Появляются и качественные российские бренды. На современные помады бывает аллергия, даже на запахи, про это не стоит забывать. Все зависит от компонентов и от ароматизаторов. Это касается в большей степени массового сегмента, не премиум», - рассказала она.

По словам стилиста, сегодня большая часть помад все-таки содержит химический состав.

«Сегодня в основном делают химические помады, чтобы они были более стойкие, чтобы увлажняли, хорошо выглядели на губах. Но есть бренды, которые позиционируют себя как натуральные. Это касается и декоративной косметики. Современные производители, особенно молодые бренды, стараются делать акцент именно на натуральный состав. Профессионалам нужен стойкий макияж, а дома нужен более мягкий состав, полезный для кожи, который ее не сушит, не вредит при постоянном использовании», - заключила собеседница НСН.

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) считается самым жестким в мире, поэтому половина отечественных кремов не прошли бы у них сертификацию. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

