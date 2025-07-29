Балуют премиальным уровнем: Российские стилисты перешли на белорусскую косметику
Сегодня большая часть помад все-таки содержит химический состав, натуральность поддерживают далеко не все бренды, заявила НСН стилист-визажист Ольга Мамонтова.
Российские стилисты активно переходят на белорусскую косметику, так как бренды этой страны выходят на премиальный уровень, балуют хорошим качеством, заявила НСН профессиональный стилист-визажист Ольга Мамонтова.
29 июля отмечается Международный день губной помады - праздник, посвященный одному из самых популярных и любимых косметических продуктов. Краску для губ использовали еще в Месопотамии около пяти тысяч лет назад. Мамонтова рассказала о качестве современных помад.
«Я в последнее время в своей работе стала пользоваться именно белорусскими брендами, они стали выходить на премиальный уровень. Не только помада, а вся косметика. Появляются и качественные российские бренды. На современные помады бывает аллергия, даже на запахи, про это не стоит забывать. Все зависит от компонентов и от ароматизаторов. Это касается в большей степени массового сегмента, не премиум», - рассказала она.
По словам стилиста, сегодня большая часть помад все-таки содержит химический состав.
«Сегодня в основном делают химические помады, чтобы они были более стойкие, чтобы увлажняли, хорошо выглядели на губах. Но есть бренды, которые позиционируют себя как натуральные. Это касается и декоративной косметики. Современные производители, особенно молодые бренды, стараются делать акцент именно на натуральный состав. Профессионалам нужен стойкий макияж, а дома нужен более мягкий состав, полезный для кожи, который ее не сушит, не вредит при постоянном использовании», - заключила собеседница НСН.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) считается самым жестким в мире, поэтому половина отечественных кремов не прошли бы у них сертификацию. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.
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