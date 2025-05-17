Спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд в России

Согласно информации РИА Новости, в апреле 2025 года РФ нарастила ввоз косметики из Южной Кореи до рекордных $35,8 млн. Отмечается, что импорт вырос приблизительно на четверть как в годовом, так и в месячном выражении. Предыдущий максимум наблюдался в ноябре 2024 года и составил $35 млн.

Известно, что российские компании в основном ввозили в страну средства для ухода за кожей. Их объем в денежном эквиваленте составил $33,3 млн. При этом средств для макияжа глаз было импортировано на $1,2 млн, а для губ — на $982 тысячи.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что США вновь начали поставлять в Россию косметику.