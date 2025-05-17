Спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд в России
Спрос на южнокорейскую косметику в России побил рекорд. Об этом свидетельствуют данные статслужбы республики.
Согласно информации РИА Новости, в апреле 2025 года РФ нарастила ввоз косметики из Южной Кореи до рекордных $35,8 млн. Отмечается, что импорт вырос приблизительно на четверть как в годовом, так и в месячном выражении. Предыдущий максимум наблюдался в ноябре 2024 года и составил $35 млн.
Известно, что российские компании в основном ввозили в страну средства для ухода за кожей. Их объем в денежном эквиваленте составил $33,3 млн. При этом средств для макияжа глаз было импортировано на $1,2 млн, а для губ — на $982 тысячи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что США вновь начали поставлять в Россию косметику.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ освободили Александрополь в ДНР
- Умер записавший более 200 альбомов музыкант Билли Эрхарт
- Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только при «определенных договоренностях»
- Экс-министр торговли Подмосковья признался в нападении с топором на свою бывшую девушку
- Момент побега 10 заключенных из тюрьмы в Новом Орлеане попал на видео
- Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году
- Гладков: За сутки ВСУ более 110 раз атаковали Белгородскую область
- Синоптик Леус: На Земле началась магнитная буря
- Писториус призвал готовиться к заключению перемирия между Россией и Украиной
- Путин поздравил Токаева с днем рождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru