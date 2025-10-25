Прилепин рассказал, что рассчитывает попасть на фронт в ноябре
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин планирует вернуться на фронт в ноябре. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам литератора, с его стороны контракт на военную службу уже физически подписан.
«Принимающая сторона на словах уже сказала: "Да, конечно же, заходи". Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», - поделился Прилепин.
Он объяснил, почему решил отправиться в зону боевых действий. Как отметил Прилепин, он «сам себя поймал на слове», неоднократно обсуждая возможность вернуться на фронт. Также литератор связал свое решение с погибшими товарищами и бойцами его подразделения.
«Скребет-то все равно коготок. Попытайся, хотя бы попытайся, приложи какие-то попытки, чтобы это до какого-то логического финала довести», - отметил писатель.
Кроме того, Прилепин указал, что решил вернуться на фоне напряженных отношений с Западом. Также он задумался о смысле своей жизни в будущем, если продолжит только «строчить книги».
Ранее писатель рассказал, что получит на фронте должность, «соразмерную его компетенциям», и будет выполнять поставленные командирами задачи.
