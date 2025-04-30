Минпромторг сохранил для параллельного импорта только лечебную косметику

В ведомстве указали, что такое решение было принято в связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических товаров из дружественных стран, а также организацией поставок продукции официальными дистрибьюторами.

«На сегодняшний день объём производства парфюмерно-косметической продукции превышаеь 574,6 тысячи тонн, доля российских производителей составляет 68,1%», - отметили в министерстве.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил «Радиоточке НСН», что в сфере товаров народного потребления имеет смысл ограничить параллельный импорт, так как западные компании рассматривают варианты возвращения в Россию.

