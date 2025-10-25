Трамп ждет от Китая помощи в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп ожидает помощи Китая в переговорах с Россией. Об этом сообщает Белый дом.

«Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией», - заявил президент на борту самолета по пути в Азию.

По словам американского лидера, он обсудит урегулирование на Украине в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Кроме того, Трамп заявил, что верит в желание Москвы достичь мира на Украине. По мнению политика, президент России Владимир Путин «хочет, чтобы это закончилось».

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство темпом урегулирования конфликта на Украине, Москва и Киев якобы не проявляют достаточной заинтересованности в мире.

