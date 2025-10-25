Евросоюз в случае конфискации активов России в рамках выдачи Украине «репарационного кредита» могут лишиться более $230 млрд вложений в российскую экономику. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

У РФ на счетах бельгийского депозитария Euroclear заблокированы суверенные и частные активы почти на $224,5 млрд. Какая доля принадлежит Банку России, не раскрывается. Однако известно, что в текущем году средства приносили Euroclear около 90% доходов от всех активов РФ, в 2024-м — менее 80%.

Если активы конфискуют, то ЕС может лишиться по меньшей мере $238 млрд вложений в экономику России.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал планы выделить Киеву «репарационный заем» за счет российских активов попыткой незаконного присвоения собственности Москвы.

