СМИ: ЕС может потерять $238 млрд в случае конфискации активов России
Евросоюз в случае конфискации активов России в рамках выдачи Украине «репарационного кредита» могут лишиться более $230 млрд вложений в российскую экономику. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
У РФ на счетах бельгийского депозитария Euroclear заблокированы суверенные и частные активы почти на $224,5 млрд. Какая доля принадлежит Банку России, не раскрывается. Однако известно, что в текущем году средства приносили Euroclear около 90% доходов от всех активов РФ, в 2024-м — менее 80%.
Если активы конфискуют, то ЕС может лишиться по меньшей мере $238 млрд вложений в экономику России.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал планы выделить Киеву «репарационный заем» за счет российских активов попыткой незаконного присвоения собственности Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС может потерять $238 млрд в случае конфискации активов России
- Прилепин рассказал, что рассчитывает попасть на фронт в ноябре
- В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали
- Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»
- Пять человек ранены в результате стрельбы у университета в Вашингтоне
- Трамп ждет от Китая помощи в переговорах с Россией
- Над Россией сбили 121 украинский дрон
- Дмитриев: У РФ одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире
- Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
- После атаки БПЛА под Волгоградом загорелась подстанция ЛЭП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru